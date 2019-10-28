"Доходы каналов падают, плюс санкции. Все к чертовой матери! Люди будут уволены", - гендиректор "Останкино" Шубин заявил о кризисе из-за долгов кремлевского "Первого канала". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу, об этом заявил гендиректор телецентра Михаил Шубин в специальном видеообращении.

"Долг Первого канала пять лет висит над нами дамокловым мечом. И этот меч уже буквально в миллиметре от нашего сердца. Долги канала и его подрядчиков в среднем составляют одну треть - одну четвертую нашего дохода. Три-четыре месяца в год мы не дышим. И мы больше не можем влиять на ситуацию. У нас стала лавинообразно нарастать аварийность. Мы во многих вещах не гарантируем эфир... При этом у нас прекрасная отчетность. Мы шикарно работаем с прибылью. А из-за того, что мы ничего не тратим, у нас увеличились отчисления и долги по налогам. Дурдом просто! Ни копейки живых денег. Я всегда говорил: "Все, что угодно, но людей не трогаем". Теперь больше такой возможности нет. Фактически мы оставим в телецентре только тех людей, которые обеспечивают эфир. Все, что не приносит прибыль, будет срезано, и люди будут уволены. Мы знаем, что доходы каналов падают, что реклама уходит в интернет, плюс санкции, все это нам известно", - рассказал Шубин.

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