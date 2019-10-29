Важно подать сигнал нашим партнерам: новая власть поддерживает курс в НАТО, - Порошенко предложил Зеленскому и Разумкову подтвердить намерения Украины получить ПДЧ. ВИДЕО

Об этом во время своего выступления с трибуны Верховной Рады заявил экс-президент, нардеп от ЕС Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Все 10 стран, которые зашли в НАТО с начала века - зашли туда именно через ПДЧ (План действий по членству в НАТО. - Ред.). Все без исключения, кто получил ПДЧ, стали членами Альянса. Добровольный отказ от ПДЧ выглядит как самоотречение от перспективы членства. Как нежелание раздражать Путина. Как страх брать на себя ответственность за реализацию сложной задачи. Очень важно подать сигнал нашим партнерам: новая власть поддерживает курс на членство в НАТО, начатый ранее. Что это консолидированная позиция - президента, правительства и парламента... Власти и оппозиции. И главное - общества! Предлагаем Председателя Верховной Рады уполномочить вместе с Президентом подписать обращение к Северо-Атлантическому Совету с заявлением о подтверждении намерения Украины получить ПДЧ. Только НАТО является гарантией безопасности государства и каждого ее гражданина!" - заявил Порошенко.

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