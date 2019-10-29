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29.10.19 11:29

"Предложение вести переговоры с террористами - это госизмена. СБУ должна взять его под стражу", - нардеп Зинкевич об участии депутата от СН Шевченко в пропагандистском шоу на росТВ. ВИДЕО

Народного депутата от Слуги народа Евгения Шевченко необходимо лишить неприкосновенности и взять под стражу по подозрению в госизмене за участие в пропагандистском шоу на росТВ и предложение вести переговоры с российскими террористами на Донбассе..

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила в парламенте депутат от Европейской солидарности Яна Зинкевич.

"Удивительно, что отсутствует реакция на эту ситуацию партии Слуга народа, членом которой является Шевченко. Должно быть как минимум опровержение сказаного и извинения перед обществом. Но к сожалению, он наговорил не только на извинения - в начале эфира он сказал, что будет говорить от имени украинской власти и предложил встретиться непосредственно с главарем террористов. Выступление представителя власти от имени власти с предложение вести переговоры с террористами - это госизмена. Его должна вхять под стражу СБУ", - сказала Зинкевич.

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