"Слуги народа" освистали в ВР выступление ветерана АТО Зинкевич о признаках госизмены в заявлениях нардепа от СН Шевченко в пропагандистском шоу на росТВ. ВИДЕО (обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила в парламенте депутат от Европейской солидарности Яна Зинкевич.
"Удивительно, что отсутствует реакция на эту ситуацию партии "Слуга народа", членом которой является Шевченко. Должно быть как минимум опровержение сказаного и извинения перед обществом. Но к сожалению, он наговорил не только на извинения - в начале эфира он сказал, что будет говорить от имени украинской власти и предложил встретиться непосредственно с главарем террористов. Выступление представителя власти от имени власти с предложение вести переговоры с террористами - это госизмена. Его должна взять под стражу СБУ", - сказала Зинкевич.
Она отметила, что вместо адекватного оценивания действий своего депутата, президентская партия делает нападки на народного избранника от "ЕС" Софию Федыну.
"Эмоциональное выступление Софии Федыны - это словесная реакция защиты ветеранов, и она выразила то, что звучит в мыслях миллионов. И она имеет право на это мнение. Совет президента идти в армию тем людям, которые защищали нас всех, и его в том числе, - это абсурд!" - сказала Зинкевич.
В это время представители "Слуги народа" подняли шум и скандировали "ганьба" Зинкевич.
"И мне, девушке, которая в 18 лет добровольцем отправилась на фронт, защищая нашу страну, очень странно слышать такие слова от человека, который четыре раза уклонялся от повесток в армию. Я вижу, что такое отношение к защитникам становится идеологией власти. Власть должна четко понять: с нами так нельзя, ни с ветеранами, ни с гражданским обществом, ни с волонтерами", - резюмировала Зинкевич.
"Мне, добровольцу, ветерану, защитнику нашей страны, Народному Герою Украины во время выступления в зале ВР слуги народа кричали "ганьба". Так слуги какого народа, партия "Слуга народа"? (Замечу, что среди СН есть нормальные проукраинские люди, и у них уже есть понимание, куда они попали. Жаль, что они в там в меньшинстве. Дальше все зависит только от них)", - написала позже на своей странице в Фейсбуке Зинкевич.