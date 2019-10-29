Кейс "ПриватБанка" является ключевым для макростабильности и знаковым для восприятия страны инвесторами, - Гончарук. ВИДЕО

"У нас не диктатура, нет возможности ввести военное положение и сказать каждому судье, каким образом ему нужно себя вести. Но наша команда будет работать и сделает все зависящее от нас, чтобы защитить украинского плательщика налогов, и для того, чтобы защитить макростабильность страны. А тот кейс (ПриватБанка. - Ред.), о котором вы упомянули, - он является ключевым и знаковым в этой борьбе", - сказал он в Мариуполе во вторник в ходе Первого инвестиционного форума "RE:think. Invest in Ukraine", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Премьер подчеркнул, что инвестиции не придут в страну, если инвесторы не убедятся в том, что кейс ПриватБанка не может быть решен за счет налогоплательщиков. "Если инвесторы не увидят, что правила изменились, что нельзя просто взять и за счет плательщиков налогов попробовать решить все проблемы, если люди не увидят, что правила изменились, то инвестиции сюда не придут. Мы очень хорошо это понимаем. Поэтому макростабильность для нас и интересы государства, и интересы плательщиков налогов являются точно ключевыми", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возвращать "проблемные" банки их бывшим собственникам никто не собирается, - Зеленский

Премьер также отметил, что Украине необходимы диалог и совместные решения с международными партнерами. "Не так давно делегация наших министров работала в США, и мы ожидаем, что в ближайшие недели коллеги из Международного валютного фонда приедут в Украину, и мы рассчитываем на то, что все-таки достигнем договоренности относительно формата новой программы", - добавил он.

В ходе пресс-брифинга Гончарук уточнил, что, как ожидается, миссия МВФ прибудет в Украину в ноябре, чтобы продолжить переговоры о новой программе для Украины, и выразил надежду, что новая программа будет подписана в ближайшие месяцы. "Я бы хотел, чтобы это произошло в ближайшие месяцы", - сказал он.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отвергает влияние бизнесмена Игоря Коломойского и представителей другого большого украинского либо международного бизнеса на правительство Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы будем выжигать такие вещи напалмом, - Гончарук

"Комментируя влияние господина Коломойского на украинское правительство, могу прямо сказать, что никакого влияние это лицо, как и какое-либо другое лицо, или какой-либо другой представитель и украинского и международного большого бизнеса, влияния не имеет. Мы ориентируемся исключительно на интересы украинцев, и украинских плательщиков налогов", - сказал он.

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".