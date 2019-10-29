Никакой другой идеологии, кроме шовинистической и оборонной, сегодня в России нет, - Шендерович. ВИДЕО

Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" заявил российский писатель-сатирик Виктор Шендерович.

По словам писателя, это единственное, что делает Путина политиком.

"Потому что за пределами этого, если предположить, что он менеджер, то он - очень хреновый менеджер. Проигравший экономику, проигравший статус страны, выброшенный вон. Экономика, бегство капитала, бегство мозгов, состояние рубля и так далее – он все проиграл. Кроме одного. Но этого одного хватает, чтобы держать травмированную нашу ментальность в состоянии некоторого относительного единства. Это вот "мы против всего мира". А вокруг – предатели-славяне, Украина, которая легла под Америку; Балтика, которая не ценит добра, Европа бездуховная, Америка, у которой утром в Техасе просыпается фермер и думает: как бы уничтожить Россию, как бы нагадить России? ", - иронизирует Шендерович.

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"И это галлюцинаторное ощущение, - единственное, что, как ни странно, сегодня собирает нацию. Как ни драматично, как ни комично это звучит. Но это то, что делает нас нацией. Другой идеи нет", - подытожил Виктор Шендерович.

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