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29.10.19 16:53

Скульптуру, посвященную Революции Достоинства, открыли на бульваре Шевченко в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

29 октября на Бульваре Тараса Шевченко установили скульптуру "Противостояние".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Работа художника Алексея Золотарева посвящена "Революции Достоинства" и находится на месте бывшего памятника Ленину.

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По информации организаторов, Украинский кризисный медиа-центр проводил конкурс на лучший проект экспозиции "Цена свободы". И в нем победил Алексей Золотарев.

"Скульптура "Противостояние" - это попытка оформить в визуальный образ чувство внутреннего напряжения, конфликта, неудержимой силы, которые не поддаются контролю разума. Главным рычагом в жизни всегда остается что-то, что выше даже памяти. Таким рычагом, удерживающим на поверхности, является осознание себя свободным. Шар - как целостный организм, абсолютная форма, набрала обороты и запуталась в миллионах путей, вечный мощный двигатель, заряжающий воздух электрическими волнами. Целое, секущееся со всех сторон и должное собраться, чтобы выжить. Свобода - это противостояние доверия и заблуждения, решения и бессознательности, достижений и потерь. Противостояние как взаимоисключающие части одного целого", - поясняют организаторы.

Скульптуру, посвященную Революции Достоинства, открыли на бульваре Шевченко в Киеве 01
Скульптуру, посвященную Революции Достоинства, открыли на бульваре Шевченко в Киеве 02
Скульптуру, посвященную Революции Достоинства, открыли на бульваре Шевченко в Киеве 03

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Скульптуру, посвященную Революции Достоинства, открыли на бульваре Шевченко в Киеве 04
Скульптуру, посвященную Революции Достоинства, открыли на бульваре Шевченко в Киеве 05
Скульптуру, посвященную Революции Достоинства, открыли на бульваре Шевченко в Киеве 06
Скульптуру, посвященную Революции Достоинства, открыли на бульваре Шевченко в Киеве 07

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Скульптуру, посвященную Революции Достоинства, открыли на бульваре Шевченко в Киеве 08
Скульптуру, посвященную Революции Достоинства, открыли на бульваре Шевченко в Киеве 09
Скульптуру, посвященную Революции Достоинства, открыли на бульваре Шевченко в Киеве 10
Скульптуру, посвященную Революции Достоинства, открыли на бульваре Шевченко в Киеве 11

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Скульптуру, посвященную Революции Достоинства, открыли на бульваре Шевченко в Киеве 12
Фото, видео: Олег Богачук

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