У вас есть возможность потерзать президента. В России это уже давно невозможно, это морг, в котором полный порядок, - Шендерович о пресс-марафоне Зеленского. ВИДЕО

Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" заявил российский писатель-сатирик Виктор Шендерович.

"Знаете, я читаю самые разные иронические отзывы о пресс-конференции Зеленского. Братцы мои! Вот у вас, Женя, как у журналиста, была возможность прилюдно, в прямом эфире, потерзать президента страны, задавая неприятные вопросы. Есть обратная связь. Эта обратная связь - не датская, да. Она не идеальная - но она, безусловно, есть. А в России уже давно это невозможно", - констатирует Шендерович.

"Там (в России - ред.) - полный порядок. И запах морозилки, морг, в котором полный порядок. Каждый лежит на своей полочке с номерочком на ноге. Все. И ничего непредсказуемого быть не может. Все полностью управляемо. И это будет единственный запах в этой морозилке, пока не сломается морозильник. А потом - сразу начнет смердеть", - убежден сатирик.

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По мнению писателя, такого рода замороженность политической жизни, невозможность никаких изменений- кончаются естественным образом либо взрывом, либо обрушением. "Если нет эволюции, то остается всего два варианта: взрыв или деградация. Революция или деградация. Ничего четвертого просто не придумано", - резюмировал Шендерович.

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