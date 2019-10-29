Не было ни одного дня тишины, преступно отводить войска сейчас, - добровольцы не планируют уходить из Золотого. ВИДЕО

Об этом говорится в телеграм-канале акции "Ні - капітуляції", передает Цензор.НЕТ.

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"Министр иностранных дел Пристайко утром заявил о начале отвода войск. Но в Золотом нет не то что семи, а даже одного дня тишины. Штаб ООС зафиксировал пять обстрелов сегодня ночью. Стреляли в частности по местам дислокации ветеранов. В случае преступного приказа отвести украинские войска, добровольцы останутся в Золотом для защиты местных жителей", - говорится в сообщении.

Добровольцы намерены остаться в населенном пункте, если власть начнет отвод войск.

"Сегодня ночью боевики обстреливали Золотое из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Это фиксировали добровольцы, потому что обстреливали наши позиции, и даже штаб ООС зафиксировал 5 обстрелов ночью", - сказано в видеообращении.

Подчеркивается, что Золотое-4 обстреливают ежедневно, в село заходят диверсионные группы. "Все оружие, которое сейчас есть у добровольцев, легальное и зарегистрированное, хранится в соответствии с законом. В соответствии с Конституцией, мы имеем право находится в любой точке Украины, не нарушая закон. Также мы имеем право защищать территориальную целостность Украины", - сказано в заявлении.

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Напомним, сегодня в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4.