Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти. Мы очень агрессивны друг к другу, - Сенцов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сказал украинский режиссер Олег Сенцов, выступая на Форуме Единства в Мариуполе.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

В своей речи он отметил, что кроме власти России, а именно Владимира Путина, и коррупции, Украина имеет еще одну проблему - "мы сами": "Я вернулся из Польши, у меня была встреча в Центре солидарности в Гданьске. Парень из Ивано-Франковска, который поехал в Польшу на заработки, подошел к микрофону и сказал: Вы, Олег, вернулись домой. Вы увидели те отношения между людьми, которые были на Майдане? Я сказал "нет, я этого уже не вижу"".

"Я хорошо помню как было тогда. Зимой. Когда мы общались друг с другом вежливо корректно открыто и честно. Это все помогало мне все 5 лет. Я знал ради чего я рисковал всем в Крыму, я знал ради чего сижу. Я знал, для чего я это делаю. Это помогало. Приехав и увидев, что происходит в нашем обществе, я увидел, к моему большому сожалению, мы все это потеряли ... Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти. Мы очень агрессивны друг к другу, раздроблены, нетерпимы к любой мысли", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин - мой личный враг. Хочу "увидеть, когда дракон сдохнет", - Сенцов

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.