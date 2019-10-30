Комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики заслушивает отчет Нефьодова и рассматривает законопроекты по растаможке "евроблях" и оценочным площадкам. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ предлагает вам трансляцию заседания комитета.

В повестке дня заседания комитета значатся 3 вопроса: доклад главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова об организации работы и проблемных вопросах деятельности таможенных органов; рассмотрение законопроектов относительно растаможки "евроблях"; а также обсуждение проектов законов относительно ликвидации коррупционных схем в сфере оценки объектов недвижимости.

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Как сообщалось, 4 сентября группа народных депутатов (Павел Фролов, Роксолана Пидласа, Анастасия Красносельская, Ирина Верещук, Андрей Герус – "Слуга народа", Александра Устинова – "Голос" и др.) зарегистрировала в парламенте законопроект №2047, который предлагает отключить авторизированные электронные площадки от Единой базы данных отчетов об оценке.

Таким образом, регистрацию отчетов смогут проводить оценщики недвижимости и нотариусы напрямую через Единую базу. Также предлагается установить плату за регистрацию отчетов в размере 0,5% от минимальной зарплаты за одну операцию.

В то же время 13 сентября 2019 года другая группа депутатов (Александр Качура, Максим Зуев, Богдан Кицак, Алина Загоруйко, Евгений Пивоваров – "Слуга народа" и др.) зарегистрировали законопроект №2047-1, который предлагает создать унифицированную систему определения налоговой стоимости недвижимости, а также расширить функционал авторизированных электронных площадок.

Напомним, Верховная Рада в декабре 2017 года одобрила создание Единой базы данных отчетов по оценке недвижимости, мотивируя это борьбой с "черными" риэлторами. Таким образом, парламент обязал субъектов оценочной деятельности вносить в нее информацию из отчетов об оценке недвижимости через автоматизированные электронные площадки.

Летом 2018 года Фонд госимущества обязал специалистов по оценке имущества сдавать отчеты с помощью сайтов-посредников ("авторизованные электронные площадки"), которые оказались связаны между собой и с окружением одиозного нардепа Антона Яценко.

Как выяснилось, электронные площадки выполняют исключительно посреднические функции передачи информации, похожие на электронную почту. При этом площадки по своему усмотрению устанавливают плату за свою услугу, которая в течение года уже возросла с 510 до 1356 гривен за каждое обращение в госреестр. Оплату этих услуг регистраторы возлагают на продавцов квартир. При этом площадки лишают доступа к государственной базы тех регистраторов, которые позволяют себе публичную критику монополистов.

АМКУ расследует антиконкурентные согласованные действия площадок с ноября 2018 года. Еще до официального старта расследования выяснилось, что они не отвечают на информационные требования Комитета.

После этого Верховная Рада внесла в Налоговый Кодекс поправку, которая запретила Антимонопольному Комитету заниматься расследованием по любым объектам, связанным с правами интеллектуальной собственности.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов действующими народными депутатами.

По информации САП, в рамках расследования уголовного дела должны проверить распространенную в СМИ информацию о том, что 11 народных избранников от партии "Слуга народа", которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тысяч долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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23 октября полиграф прошел заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"). 24 октября полиграф прошли член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа"), глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава подкомитета по организации и налогообложении игорного бизнеса комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк (фракция "Слуга народа").