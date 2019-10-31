Зеленский в Золотом общался с помогавшими наемникам РФ в организации псевдореферендума Харченко и Олимпиевой, - журналист Реуцкий. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Константин Реуцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Кто выступает лидерами "движения за разведение" в Золотом-4? Кто организует акции в поддержку отвода украинской армии и озвучивает "мнение большинства местных жителей" для приезжающих в Золотое чиновников и приглашенных ими журналистов? Знакомьтесь, вот эти люди: Елена Харченко и Галина Олимпиева. Что характерно, односельчане говорят о причастности обеих к организации и проведению "референдума о независимости ЛНР" в мае 2014 года. Елена Харченко в этом спектакле играла роль "члена комиссии". Не стыдится, но и вспоминать об этом лишний раз не любит", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В районе Золотого-4 продолжились мероприятия по разведению сил. - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

"В первое наше знакомство со словами "да, и что?" она просто закрылась от нас в подсобке местного клуба. Во второе - нецензурно ругалась и пыталась выбить камеру из рук оператора", - рассказал журналист.

"Олимпиева в комиссии во время "референдума" не работала, но удаленно помогала организовывать процесс. И Елена и Галина - местные неформальные лидеры. Обе связаны с властью, являясь своего рода проводниками решений властей на уровень поселка. Причем, всех властей во все времена. Люди с таким опытом и гибкостью нужны любой власти. После регионалов и "сепаратистов" пригодились и при пятом президенте - работали в избирательной комиссии на президентских выборах. Пригодились и сейчас - теперь по просьбам соратницы осужденного за сепаратизм экс-мэра, заместительницы главы местной ВЦА Инны Демиденко они организовывают массовку и спикеров под приезды депутатов и чиновников. Чтобы показать единодушие жителей Золотого-4, которые, якобы, все как один хотят вывода украинских войск из поселка. Они же провоцируют и травлю тех местных, кто выступает против разведения", - рассказал Реуцкий.

"Глава участковой комиссии Галина Олимпиева после первого тура президентских выборов (в котором с большим отрывом победил Бойко, листовки которого пачками раздавались прямо на избирательном участке) клянется, что Зеленский во втором не получит в их поселке ни одного голоса - "повбывае любого", если узнает, что за него проголосовал. В том же видео она говорит, что не видит ничего плохого в том, что её односельчане "голосовали" на "референдуме" - "А что тут такого?... Право голоса - кто хочет, тот идет", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ветераны создают мобильные группы, чтобы выявлять нарушения при разведении войск, - "Нацкорпус"

"А вот тут она не менее талантливо исполняет перед Зеленским роль простой местной патриотически настроенной сторонницы разведения сил: "Мы за Украину, и я хочу жить тильки на Украине!" и теперь уже обещает убить того, кто назовет их сепаратистами. Зеленский еще более талантливо играет роль внимательно слушающего президента. Всё, простите, больше не могу - слёзы мешают. Всем мир", - резюмировал журналист.







