Полиция разоблачила замаскированный под массажный салон бордель в Шевченковском районе Киева. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

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Как рассказал и.о. начальника отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г. Киеве Алексей Гаврилюк, организовала преступный бизнес 22-летняя уроженка Харьковской области.

Девушка снимала в Киеве квартиры, где ее "подчиненные" предоставляли мужчинам услуги сексуального характера за денежное вознаграждение. Также она одновременно выполняла роль диспетчера и принимала звонки от клиентов. С полученных за услугу денег 50% организатор забирала себе, остальные - отдавала девушкам. Час "взрослых" развлечений стоила от 1000 грн.

Правоохранители провели обыски по месту расположения массажного салона и проживания злоумышленницы и изъяли оттуда вещественные доказательства: деньги, мобильные телефоны, черновые записи, технику.

Девушке объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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