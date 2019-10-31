Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
31.10.19 12:26

"Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі": Столтенберг процитировал в Раде Шевченко и призвал депутатов "не спать". ВИДЕО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Верховной Раде, процитировал строки из стихотворения Тараса Шевченко "Минають дні, минають ночі".

О этом сообщает Цензор.НЕТ.

"НАТО поддерживает вас, поскольку мы разделяем оди и те же ценности, любовь к свободе и демократии, уважение к правам человека и верховенству права", - отметил Столтенберг, обращаясь к депутатам.

После этого он процитировал строки из произведения Шевченко:

"Страшно впасти у кайдани,
Умирать в неволі,
А ще гірше – спати, спати
І спати на волі".

По словам Столтенберга, свобода является не только правом, но и обязательством действовать не только в собственных интересах, а и в интересах всех людей. Он призвал нардепов работать вместе на благо народа, независимо от партийной принадлежности.

"Вы не спите, вы стоите за свое будущее, а НАТО стоит вместе с вами", - подытожил он.

Читайте также: НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией, - Столтенберг

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100