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31.10.19 16:43

"Закон защищает личную переписку. Тот, кто сделал это, заработал от 3 до 7 лет. Я не угрожаю. Я напоминаю о законе и морали", - нардеп Яременко о секс-скандале. ВИДЕО

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко напомнил об ответственности за нарушение тайны личной переписки и заявил, что украинские законы предусматривают от трех до семи лет лишения свободы за это преступление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Яременко сказал во время своего выступления с трибуны парламента, в котором он извинился за скандальную секс-переписку.

"Обнародование переписки - уголовное преступление", - сказал Яременко и, указывая на ложу прессы продолжил, - "И тот, кто сделал это оттуда, заработал от трех до семи лет. Я не угрожаю. Я просто напоминаю о законе и морали, которые для всех одни".

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Напомним, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

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