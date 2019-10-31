"Закон защищает личную переписку. Тот, кто сделал это, заработал от 3 до 7 лет. Я не угрожаю. Я напоминаю о законе и морали", - нардеп Яременко о секс-скандале. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Яременко сказал во время своего выступления с трибуны парламента, в котором он извинился за скандальную секс-переписку.

"Обнародование переписки - уголовное преступление", - сказал Яременко и, указывая на ложу прессы продолжил, - "И тот, кто сделал это оттуда, заработал от трех до семи лет. Я не угрожаю. Я просто напоминаю о законе и морали, которые для всех одни".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я думаю, что в этом виноват турборежим. Есть три пути решения, - Арахамия о секс-скандале с Яременко

Напомним, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.