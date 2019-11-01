Заявку на ПДЧ по членству в НАТО необходимо подтверждать каждый год. Непрофессионально, что теперь такого подтверждения Украина не подаст, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом 1 ноября на Львовском форуме по безопасности заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Он отметил важность верности курсу евроинтеграции и публичного декларирования об этом.

"Дверь в НАТО открыта (на Бухарестском саммите - Ред.). Но после этого в 2010 году промосковской властью в Украине была реализована стратегия внеблоковости. Тогда Украина отошла от евроатлантической интеграции. И только в 2014 году пришло понимание в связи с российской агрессией".

Экс-президент напомнил, что сегодня 58% украинцев поддерживают вступление в НАТО – "это воля народа".

"Я хотел бы объяснить и прекратить абсолютно непрофессиональную дискуссию, которая в последние дни почему-то развернулась в Украине. Это абсолютно опасно. Отдельные представители действующей власти начали говорить: нам не нужен план действий по поводу членства в НАТО, потому что мы заявку подали в 2008 году. План действия по поводу членства в НАТО – это не заявка. Да и заявку мы подтверждали в каждом году. В прошлом году наша страна получила статус страны-аспиранта. В другом году я написал письмо Генсеку НАТО о подтверждении намерения вступления в НАТО. Другого метода обеспечить безопасность Украины не существует – после того, как Россия перешла красные линии и уничтожила глобальную систему безопасности, базирующуюся на решениях Совбеза ООН. Когда один из членов Совбеза является агрессором, то безопасности не существует", - сказал он.

По его словам, план действия по плану членства – это не только добровольные обязательства Украины. Это также обязательства Альянса после выполнения Украиной всех условий принять нас в члены. Это очень похоже на план действий по поводу безвизового режима.

Он добавил, что ситуация очень похожа на выполнение Украиной плана действий по визовому режиму

"Мы именно так и действовали. Напишите нам все, что мы должны сделать, но в конце гарантируйте, что вы предоставите украинцам право без виз путешествовать по странам Европы", - сказал Петр Порошенко.

"Именно так было с Соглашением об ассоциации. И даже референдум в Нидерландах, участие в котором очень тщательно принимала Российская Федерация, не остановил ратификации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом", - добавил Порошенко

"Именно так мы должны действовать в вопросах ПДЧ относительно членства в НАТО", - подчеркнул Петр Порошенко.

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Порошенко выразил радость по поводу вчерашних слов президента Владимира Зеленского относительно неизменности курса в НАТО.

При этом Порошенко отметил, что "не имеет иллюзий", что в декабре Украина получит ПДЧ.

"Но мы должны подготовиться и не позднее 2023 года Украина должна подписать ПДЧ. Механизм присоединения к НАТО появился в 90-х. И все присоединившиеся страны делали это исключительно путем ПДЧ. Не существует другого механизма", - сказал он.

Напомнил, 30 октября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с генсеком НАТО в Одессе заявил, что Украина не будет подавать заявку на ПДЧ, поскольку считает действующей поданную на Бухарестском саммите в 2008 году.