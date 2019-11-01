Жители Прилук жгли шины под отделом полиции, требуя расследовать гибель на железнодорожных путях 14-летнего парня. ВИДЕО

Как сообщили УНИАН местные жители, на акцию протеста пришли родные и друзья погибшего парня, их массово поддержали жители Прилук, передает Цензор.НЕТ.

Люди перед отделом полиции жгли шины, акция, собравшая более 200 человек, продолжалась несколько часов.

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"Тело погибшего не отдают семье, они не могут провести независимую экспертизу", – рассказала местная жительница.

Женщина указывает, что эта акция продемонстрировала недовольство людей работой местных правоохранителей, "где процветает безнаказанность и договорняки", просто ситуация со смертью подростка стала последней каплей.

В Прилуках распространяется информация, что к гибели парня могут быть причастны четверо 16-летних подростков. Якобы за неделю до гибели они присылали ему на телефон сообщения с угрозами.

К участникам акции протеста выходил в.и.о. Прилуцкого отдела полиции Александр Яцык. Он пообещал расследовать это дело за неделю, иначе уйдет в отставку.

В полиции области сообщили, что полиция Черниговщины проводит объективное и независимое расследование.

"Делать выводы о причинах смерти парня пока преждевременно, ведь расследование продолжается. Начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Эдуард Алехин пригласил на встречу 1 ноября представителей потерпевшей стороны. Кстати, их включили и в состав следственно-оперативной группы", – сообщили в секторе коммуникаций ГУ НП в области.

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Напомним, вечером 29 октября 14-летнего Дениса Чаленко обнаружили мертвым на железнодорожных путях в Прилуках. По официальной информации ГУ НП в области, подросток переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, и его сбил дизель-поезд сообщением "Нежин-Гребенка". Школьник 9-го класса одной из местных школ погиб на месте от полученных телесных повреждений. Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей). Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Продолжается досудебное расследование. Родители не верят в официальную версию следствия, говорят об убийстве и требуют всестороннего расследования этого дела.