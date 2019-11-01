23-летний житель Одесчины вытирал ноги о флаг Украины, ему грозит до 3 лет тюрьмы, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

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О данном инциденте в полицию сообщил глава сельсовета.

Сотрудники Усатовского отделения полиции через несколько часов установили, что к преступлению причастен 23-летний местный житель.

Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. За содеянное законом предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

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