"Да, я перепутал пакеты", - Сытник о директоре лесхоза, принесшем детективу НАБУ не ту взятку. ВИДЕО

Об этом 31 октября во время круглого стола в пресс-центре "Украинского кризисного медиа-центра" заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ.

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"Лесник, который был приглашен президентом после визита в Харьков, как раз вчера (30 октяюря. - Ред.) предлагал детективу НАБУ 100 тыс. Почему-то принес 110 тыс. Даже не знаем, почему. Затем, когда детектив под запись набрал его и сказал, а чего 110? "Да, я перепутал пакеты ...". Такой интересный персонаж", – рассказал Сытник.

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30 октября в НАБУ сообщали, что на передаче взятки в размере $100 тыс. старшему следователю НАБУ в Харьковской области задержали директора государственного предприятия. Взятку следователю предложили за закрытие дела, которое связано с незаконным отчуждением неучтенного имущества и продажей лесоматериалов по сниженным ценам подконтрольным директору предприятиям, информировали в ведомстве.



17 июля в ходе поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский осмотрел участки незаконной вырубки леса и разработки песчаного карьера под Харьковом. Зеленскому рассказали, что незаконные вырубки леса в области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса. Тогда президент позвонил Сысе и пригласил его на встречу.