У нас такой информации нет, - Загороднюк об угрозе нападения России с юга. ВИДЕО

Об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя заявления экс-главы МИД Павла Климкина о том, что на южные области Украины готовится наступление, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

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"Нам очень интересно, откуда у господина Климкина такие данные, если он может донести их до нашей разведки - мы будем очень благодарны. Но мы постоянно мониторим ситуацию с той стороны, как в России, так и на временно оккупированных территориях. На данный момент у нас такой информации нет", - сказал Загороднюк.

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При этом глава Минобороны подчеркнул, что Украина готова к любым сценариям.

"Поэтому тут мы чувствуем себя уверенно и наша разведка работает на всех территориях, которые нас интересуют", - добавил он.