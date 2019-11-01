55% производства спирта в Украине сегодня находится в тени, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по вопросам развития спиртовой отрасли во время рабочей поездки в Тернопольскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

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Президент привел пример, что сегодня через интернет можно свободно приобрести так называемый тетрапак водки пшеничной вместимостью 10 литров по цене 370 гривен.

"То есть бутылка будет стоить где-то 15-18 гривен. А мы покупаем в магазине по 90-100 гривен. Работают теневые предприятия. Но как они работают, кто их крышует? "- поставил вопрос Зеленский.

Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Кузнецов отметила, что с 2016 года финансовый результат госпредприятия "Укрспирт" уменьшился почти в пять раз. Так, по ее словам, в 2016 прибыль предприятия составила около 97 млн ​​грн, а сегодня сократилась чуть ли не до нуля. Соответственно, критическая ситуация и с уплатой налогов: если три года назад монополист "Укрспирт" уплатил в бюджет почти 30 млн грн налога на прибыль, то в прошлом году - вообще ничего.

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов отметил, что за 10 последних лет производство легального пищевого спирта сократилось вчетверо - из-за нелегального рынка спирта. При условии сохранения нынешней ситуации в спиртовой отрасли потери акциза могут достичь 8-10 млрд грн.

"Изменить ситуацию можно путем демонополизации, детенизации и приватизации спиртовой отрасли", - считает Милованов.

Президент подчеркнул, что он и правительство не будут мириться с существованием теневого рынка спирта и совместно работают над его ликвидацией. Зеленский уже подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего "по либерализации деятельности в сфере производства спирта этилового".

Президентский законопроект предусматривает четыре шага: отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, отмену ограничений на строительство спиртовых заводов и приватизацию имеющихся, лицензирование производства и оптовой торговли спиртом, ограничения импорта спирта до 1 января 2022 года.

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"Мы ликвидируем фундамент для существования этой коррупционной криминальной системы. И если производитель попадется на изготовлении "левого" спирта, он будет лишен лицензии и права на производство спирта не менее чем на 5 лет. Я думаю, это очень справедливо. По-другому не может быть. Мы готовы к этому. Правительство готовится. Честный конкурс, честные лицензии ", - сказал Зеленский.