"У нас 20 млрд долларов ежегодного дефицита, и мы сами не потянем", - Арахамия о противостоянии России. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Как бы мы могли ни хорохориться, у нас 20 млрд долларов ежегодного дефицита, и мы сами не потянем. Мы не можем, не в состоянии сейчас экономически сопротивляться российской армии. Для того, чтобы получилось, нам нужно привлекать международных союзников", - сказал он.

По словам лидера фракции "Слуга народа", для получения помощи от международных союзников Украина должна демонстрировать способность выполнять договоренности, в том числе, заключенные предыдущей властью.

"Я лично был на встрече с Дональдом Трампом. Коллектив весь говорит: ребята, вот у вас есть документ под исполнение. Либо его исполните, а они пускай не исполнят. Они должны продемонстрировать свою неспособность выполнять договоренности. После этого мы имеем полное право переформатировать уровень дискуссии", - пояснил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Разведение в районе Золотого-4 завершено, - штаб ООС

Арахамия утверждает, что власть в состоянии позволить себе игнорировать мнение украинцев, стремящихся к миру.

"Мы можем просто сесть, как предыдущая власть, и 5 лет рассказывать, какой Путин плохой, как нам надо укреплять армию, как давайте идти вместе в НАТО, куда нас еще никто не пригласил, и будем просто сидеть и ждать. Что мы получим тогда от наших избирателей? Мы же постоянно собираем обратную связь. Избиратели говорят: мы хотим видеть конкретные шаги к миру", - пояснил он.

"Я вам гарантирую как глава фракции: никто никогда в этом парламенте не проголосует за то, чтобы отдать Крым или поменять границы Украины. Все. Вот это и есть красные линии", - добавил Арахамия.

Также на Цензор.НЕТ: У нас такой информации нет, - Загороднюк об угрозе нападения России с юга. ВИДЕО