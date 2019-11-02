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02.11.19 11:29

Днепровское КБ "Южное" разработало противокорабельную сверхзвуковую ракету нового поколения. ВИДЕО

Сверхзвуковая ракета "Молния" (Блискавка), макет, которой был представлен на выставке "Оружие и безопасность-2019" — это новое поколение противокорабельных ракет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Днепровская Панорама.

В видео, которое было опубликовано на Youtube, рассказаны некоторые подробности о новейшей разработке днепровского КБ "Южное".

Скорость сверхзвуковой ракеты составляет порядка 2000-2500 километров в час. Ракетами этого типа планируют вооружить самолеты СУ-27 и СУ-24М, которые стоят на вооружении украинской армии. Создатели "Молнии" уверяют, что для установки ракеты потребуется минимальное переоборудование самолетов. Ракету можно оснащать осколочно-фугасной и фугасно-проникающими боевыми частями.

По словам экспертов, на данный момент в мире практически нет средств, которые могут защитить от украинской ракеты "Молния", например, израильский "Железный купол" перехватывает только дозвуковые ракеты.

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