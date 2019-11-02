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02.11.19 14:29

Высший Антикоррупционный суд продолжает избирать меру пресечения нардепу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 млн гривен. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Высший антикоррупционный суд в субботу, 2 ноября, продолжает рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу.

Как передает Цензор.НЕТ, прямую трансляцию из зала суда ведет "Громадське".

Напомним, прокурор САП Виталий Пономаренко заявил ходатайство об избрании Дубневичу меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 93 млн грн.

В то же время, адвокаты просят отпустить их подзащитного на поруки.

"Я никуда не собираюсь убегать и не собираюсь скрываться от следствия", - заверил Дубневич.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, ряд нардепов заявили о готовности взять Дубневича на поруки. С таким предложением выступили депутаты Виктор Бондарь, Игорь Палиця, Тарас Батенко, Петр Юрчишин, Виктор Балога, Антон Киссе и Анатолий Урбанский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Дубневичу: САП просит об аресте с залогом в 93 млн грн. ФОТОрепортаж (обновлено)

31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича – 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Напомним, ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

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