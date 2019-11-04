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04.11.19 13:30

"Я не лох! Save ФОП", - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты пикетируют Офис президента с требованием к Владимиру Зеленскому отменить законы №1073 и №1053-1 (о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Представители малого бизнеса, ФОПы, вышли с пикетом под здание Офиса президента. Они требуют от Зеленского отменить принятые Радой и подписанные им законопроекты о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (№1073 и №1053-1). Активисты озвучили в микрофон свои требования.

"Законы №№1053-1 и 1073 - это лишь очередной, не первый и не последний шаг на пути к ликвидации упрощенной системы налогообложения", - заявили организаторы акции.

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Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 01
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 02
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 03
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 04
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 05
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 06
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 07
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 08
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 09
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 10
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 11
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 12
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 13
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 14
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 15
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 16
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 17
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 18
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 19
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 20
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 21
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 22
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 23
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 24
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 25
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 26
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 27
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 28
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 29
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 30

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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