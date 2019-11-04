"Я не лох! Save ФОП", - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Представители малого бизнеса, ФОПы, вышли с пикетом под здание Офиса президента. Они требуют от Зеленского отменить принятые Радой и подписанные им законопроекты о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (№1073 и №1053-1). Активисты озвучили в микрофон свои требования.

"Законы №№1053-1 и 1073 - это лишь очередной, не первый и не последний шаг на пути к ликвидации упрощенной системы налогообложения", - заявили организаторы акции.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ