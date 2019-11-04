Визит депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое - нарушение всех норм. Будет официальная реакция МИД, - Пристайко. ВИДЕО

Об этом он заявил во время совместного с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Поездка депутата парламента России - это нарушение всех норм. Это - наша территория, на которую он приехал без разрешения и на это обязательно будет официальная реакция Министерства иностранных дел", - подчеркнул Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ирина Геращенко готовит запрос в СБУ относительно визита депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое

Как сообщалось ранее, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев 1-2 ноября посетил бывшие позиции террористов "ЛНР" в районе Золотого Луганской области, где "проинспектировал" ход разведения сил.

29 октября в 12.00 началось разведение сил вблизи Золотого.