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04.11.19 13:07

Визит депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое - нарушение всех норм. Будет официальная реакция МИД, - Пристайко. ВИДЕО

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что поездка депутата Государственной думы России Алексея Журавлева в Золотое является нарушением всех норм и вскоре будет официальная реакция украинской стороны.

Об этом он заявил во время совместного с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Поездка депутата парламента России - это нарушение всех норм. Это - наша территория, на которую он приехал без разрешения и на это обязательно будет официальная реакция Министерства иностранных дел", - подчеркнул Пристайко.

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Как сообщалось ранее, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев 1-2 ноября посетил бывшие позиции террористов "ЛНР" в районе Золотого Луганской области, где "проинспектировал" ход разведения сил.

29 октября в 12.00 началось разведение сил вблизи Золотого.

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