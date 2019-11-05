Для прокурора Кулика достроили целый этаж в ЖК в центре Киева, - Bihus.info. ВИДЕО

Об этом сообщает Bihus info, передает Цензор.НЕТ.
В частности, строительство 14 этажа в жилом комплексе Diplomat Hall происходило во время расследования незаконного обогащения прокурора.
Кроме этого, семья Кулика уже имеет в Diplomat Hall две квартиры общей площадью более 400 квадратных метров. Цена одной квартиры в этом здании в среднем составляет 300 000 долларов.
Также в жилом комплексе семья прокурора имеет два гаража и одно помещение на крыше площадью в 88 квадратных метров.
К слову, одна из этих квартир оформлена на сожительницу госслужащего Ирину Немец.
Как отмечается, строительство дополнительного этажа не согласовывали ни с Департаментом по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева, ни с Государственной архитектурно-строительной инспекцией.
К тому же, в Едином реестре документов нет информации о выдаче документов с разрешением на строительство объекта по улице Жилянская 59, помещение 1420.
В связи с этим, в ходе расследования было установлено, что 14-й этаж для Кулика строился незаконно.