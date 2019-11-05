Проект госбюджета-2020 предусматривает 245,8 млрд на безопасность и оборону Украины, - Загороднюк. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк на презентации проекта госбюджета во вторник в Киеве.

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По словам министра, бюджет Минобороны на 2020 год станет крупнейшим со времен независимости Украины.

"Согласно стратегическим планам на безопасность и оборону выделяется 5,45% от прогнозированного ВВП, это 245,8 млрд грн. Из которых 3% ВВП (136 млрд грн) выделяются на оборону. Бюджет министерства состоит из бюджета самого Министерства обороны, отдельного, это 116,1 млрд грн. В 2019 это было 102 млрд. Государственные гарантии на закупку вооружения и военной техники - 9 млрд грн. (в 2019 было 3 млрд).", - рассказал Загороднюк.

Кроме того, бюджет предусматривает 1,4 млрд грн на строительство инфраструктуры и жилья для военнослужащих (в 2019 было 0,8 млрд).

Бюджет Главного управления разведки Минобороны - будет составлять 3,5 млрд грн.

Отмечается, что 2,4 млрд средств Министерства экономического развития пойдут на производство боеприпасов для Минобороны.

"Приоритетом бюджета будет развитие и закупка вооружения и военной техники", - подытожил Загороднюк.

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