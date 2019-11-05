Минфин прогнозирует 27 гривен за доллар в следующем году. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова во время презентации проекту бюджета на 2020 год ко второму чтению.

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"Курс доллара не закладывается в бюджете, курс доллара закладывается в макропрогнозе. Макропрогноз, который мы утвердили накануне, который готовится Министерством экономики, содержит средний курс 27 гривен за доллар", - сказала Маркарова.

Ранее, проект бюджета на 2020 год был рассчитан по курсу доллара 28,2 грн, который был утвержден еще в мае.

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