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05.11.19 13:34

Минфин прогнозирует 27 гривен за доллар в следующем году. ВИДЕО

Макропрогноз, разработанный Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по среднегодовому обменному курсу содержит средний курс 27 гривен за доллар.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова во время презентации проекту бюджета на 2020 год ко второму чтению.

"Курс доллара не закладывается в бюджете, курс доллара закладывается в макропрогнозе. Макропрогноз, который мы утвердили накануне, который готовится Министерством экономики, содержит средний курс 27 гривен за доллар", - сказала Маркарова.

Ранее, проект бюджета на 2020 год был рассчитан по курсу доллара 28,2 грн, который был утвержден еще в мае.

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