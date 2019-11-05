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05.11.19 14:59

"Мы готовы к решительным действиям", - глава "Автоевросилы" Ярошевич раскритиковал калькулятор растаможки "евроблях". ВИДЕО

Лидер общественной организации "Автоевросила" Олег Ярошевич выступил с критикой созданного недавно калькулятора таможенной стоимости "евроблях".

Свою позицию он высказал в видеообращении на официальных страницах "евробляхеров" в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Ярошевич отмечает, что глава таможни Максим Нефьодов, который стал одним из инициаторов создания упомянутого калькулятора, не участвовал в разработке нового законопроекта о "евробляхах". В то же время, заявляет глава "евробляхеров", когда документ уже разработан и зарегистрирован в Верховной Раде, то таможенники опубликовали новый сервис, который не имеет никакого отношения к новому разработанному проекту закона.

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Ярошевич объясняет, что в калькуляторе теоретическая таможенная стоимость автомобиля рассчитывается на основе объема двигателя - количества "кубиков".

Он также убежден, что новый сервис таможни не предлагает дешевого растаможку автомобилей, а наоборот создан в интересах лоббистов автоимпортеров.

Ярошевич заявил, что Нефьодов должен объяснить, для чего был создан упомянутый калькулятор. В противном случае он пообещал новые митинги уже под стенами главного офиса Государственной таможенной службы Украины с требованием устранить Нефьодова с должности. 

"Мы готовы к решительным действиям. Мы готовы идти и требовать твоей отставки", - заявил Ярошевич.

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