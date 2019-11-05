Госбюджет-2020 дырявый, как старая рыбацкая сеть: ни повышений пенсий, ни повышений зарплат, - нардеп Гончаренко. ВИДЕО

Об этом он заявил в своем видеообращении на странице в сети Facebook народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Миллионы украинцев ждали от ЗЕ и его команды бюджета "золотой рыбки", а реально получают бюджет "разбитого корыта". Минимальная пенсия не вырастет с начала года, а с 1 июля вырастет на 74 гривны. Минимальная зарплата - рост минимальный"

"Давайте посмотрим на зарплаты учителей, которым по постановлению правительства должны были поднять зарплаты от 20% до 70%. Реально заложили инфляцию +2%, ну то есть вообще ничего, никакого роста зарплат учителям. То же самое у военных, то же самое по всем направлениям", - отметил Гончаренко.

Он напомнил, что Зеленскому в наследство от команды Порошенко досталась экономика, которая демонстрировала рост несколько лет подряд. Зато бюджет второй половины этого года уже показывает резкое падение.

"Распугали инвесторов, третий крупнейший налогоплательщик в Украине "British American Tobacco" приостановил свое производство и итоги мы уже имеем. В сентябре падение промпроизводства, пришлось урезать бюджет на 2019 год, падение поступлений от таможни и т.д. Падение, падение, падение... ну и в результате такой бюджет, дырявый как старая рыбацкая сеть", - продолжил нардеп.

"Конечно, мы будем бороться, будем вносить правки и пытаться отстаивать важные для Украины вопросы - и безопасности, и социальных выплат. Но это будет очень трудно с таким правительством технократов, которое привел к власти Зеленский", - подчеркнул Гончаренко.

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