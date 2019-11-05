Брифинг Трубы по результатам расследования убийства 5-летнего Кирилла Тлявова: "Оружие так и не нашли". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом во время брифинга сообщил директор ГБР Роман Труба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское радио.

"Мы не нашли оружие, хотя для этого было сделано все возможное", - сказал он.

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В то же время, отсутствие оружия не повлияло на результаты расследования, заверил Труба.

Напомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.