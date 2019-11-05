В прокат выходит выдвинутый на Оскар фильм Наримана Алиева "Домой". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, всеукраинский прокат стартует 7 ноября. Сегодня и вчера прошли премьерные предпоказы.

Премьера фильма состоялась 22 мая на 72-м Каннском международном кинофестивале, где он принял участие в программе "Особый взгляд".



Стилистика картины - роуд-муви. По сюжету фильма, у крымского татарина Мустафы (его играет Ахтем Сеитаблаев) в войне на Донбассе погибает старший сын. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после оккупации Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям.

Сам режиссер сказал: это история о том, что необходимо прислушиваться друг к другу. Общее горе неожиданно для главных героев сближает их, практически вынуждая сына понять упрямца-отца. В то же время, это история мужской инициации - взросления инфантильного парня, который за несколько дней по сюжету (и за полтора часа на экране) превращается в мужчину. Все это на фоне невысказанной трагедии крымскотатарского народа.

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Фильм Алиева выдвинут на премию Американской киноакадемии "Оскар", картина вошла в лонг-лист. Кроме того фильм оказался в номинантах "Золотого глобуса" и Европейского киноприза.

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