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05.11.19 20:54

Делегация Минобороны США посетила тактическую группу ВМС Украины в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Район проведения операции Объединенных сил с рабочим визитом посетила американская делегация во главе с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В Мариуполе во время брифинга на базе Донецкого областного военкомата замминистра обороны Украины Алина Фролова и представители военного командования ознакомили иностранную делегацию с текущей ситуацией на Приазовье и мерами, которые принимаются всеми силовыми структурами для стабилизации и улучшения гуманитарной составляющей в районе проведения ООС.

Делегация Минобороны США посетила тактическую группу ВМС Украины в Мариуполе 01

Впоследствии, во время визита в Мариупольский морской торговый порт, делегация из США посетила стоянку кораблей тактической группы "Тритон" ВМС Украины. Здесь украинские военные моряки провели для гостей обзорную экскурсию на поисково-спасательном судне "Донбасс" и совершили выход в море на малом бронированном артиллерийском катере "Кременчуг".

Делегация Минобороны США посетила тактическую группу ВМС Украины в Мариуполе 02

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Делегация Минобороны США посетила тактическую группу ВМС Украины в Мариуполе 03

Представители ВСУ также подробно рассказали о текущей ситуации в Азовском море и агрессивных действия РФ в акватории.

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