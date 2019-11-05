Если бы я был злодеем, я бы не хранил ничего в пиццерии, - Остальцев рассказал об обыске в "Pizza Veterano" на Софиевской. ВИДЕО

Соответствующее видео он разместил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Неприятно об этом говорить, но лучше я расскажу, чем кто передернет. Записываю это видео, исключительно для того, чтобы не было манипуляций в информпространстве. Сегодня в пиццерии на Софиевской, 8 был обыск. Решение об этом обыске дал самый честный и справедливый суд мира - Печерский", - сопроводил публикацию Остальцев.

По его словам, по месту прописки у помощника Остальцева Дмитрия Терещенко прошел обыск. В постановлении Печерского райсуда Киева указывается подозрение, что Терещенко может быть причастен к покушению на убийство мужчины в Ивано-Франковской области. Это связано с делом Влада Грищенко - десантник с позывным Буча. Его жена Инна Грищенко, известная под позывным Пума, работала в "Pizza Veterano" несколько лет назад. Недавно его арестовали.

Терещенко написал пояснение о том, откуда знаком с Грищенко.

ФЛП Остальцева арендует помещение на Софиевской, 8, а в суборенде в нем - несколько десятков квадратных метров у ООО "Ветерано" Терещенко, поэтому обыск прошел и в пиццерии. При этом в постановлении суда говорится о помещениях, принадлежащих ООО, хотя компании там ничего не принадлежит.

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"Конечно же ничего не нашли. Изъяли маленький подарочный кинжал, большой красивый тесак "Рэмбо", в нашем сейфе нашли два патрона 223, мои патроны, купленные официально. Нашли один патрон 9х18, тоже купленный официально мной. И забрали iPhone 8, который я должен был продать, моей бывшей жены", - рассказал Остальцев.

Также забрали винтовку, оформленную на Терещенко.

Остальцев раскритиковал текст постановления суда, якобы не указывающий точно, какое именно из помещений в здании обыскивать.

"На выходе имеем: никаких обвинений к Диме нету, никаких обвинений к "Veterano" нету, нихрена они не нашли, просто неприятно. Я понимаю, что есть подозрение относительно Влада Грищенко, но Дмитрий Терещенко является моим помощником и мы все общались с Владом. Почему история к Диме - не понятно. Самое удивительное - то, что наш самый честный Печерский суд выдал постановление на обыск пиццерии", - отметил Остальцев.

По его словам, юристы компании будут подавать жалобы на незаконность обыска.

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"Не надо приходить в мой дом (пиццерия - это мой дом) и без оснований, через жопу проводить какой-то обыск. Тем более, что вы бы нихрена здесь и не нашли, потому что это бред, как минимум. Если бы я был злодеем, я бы не хранил ничего в пиццерии. Либо я был бы тупым злодеем, а я, вроде, красавчик и не тупой", - отметил Остальцев.

Отметим, что ветеран АТО, боец ДУК "Правый сектор" Инна Грищенко, известная под позывным Пума, сообщила о задержании мужа в конце сентября. Сегодня задержали ее саму.