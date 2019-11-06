Мужчину подстрелили во время конфликта возле спортивного клуба в Харькове, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, 5 ноября около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что с улицы Валентиновской в больницу был доставлен мужчина с ранениями живота, предплечья и ноги.

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По адресу выехали сотрудники следственного управления, Управления уголовного розыска во главе с руководством областного главка харьковской полиции, следственно-оперативная группа Московского отдела полиции и криминалистическая лаборатория.

С места происшествия сотрудники полиции изъяли гильзы и пули.

По словам очевидцев было установлено, что у спортивного клуба произошел конфликт с последующей стрельбой. В результате происшествия также был поврежден автомобиль Mitsubishi.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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