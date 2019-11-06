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06.11.19 11:55

"У нас більш нема шо їсти": тизер к украинскому фильму "Яков" о Голодоморе 1932-33 годов. ВИДЕО

Первый 4-минутный тизер к украинскому фильму "Яков" о Голодоморе 1932-33 годов появился в сети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, потрясающее видео опубликовала режиссер и сценарист фильма Виктория Трофименко на своем ютуб-канале.


По сюжету фильма, в основу которого положена реальные история, события разворачиваются во время Голодомора в 1932-1933 годах. Житель села Великий Хутор Яков Дробот решает создать колхоз, в чем многие односельчане его не поддерживают. Однако, несмотря на это, ему удается стать первым председателем колхоза "Незаможник". Во время голодомра он идет против политики власти, оставив в селе несколько коров, и благодаря этому спасти около 3 тысяч человек, среди которых беспризорные дети и жители Большого Хутора. Также Дробот засеял подпольное поле, благодаря чему удалось избежать смертей после пика Голодомра - весной 1933 и в 1934 годах.

По словам режиссера, эта история уникальна тем, что в случае Якова Дробота, его никто не выдал. Ведь известны другие подобные случаи, когда глава колхоза имел план спасения села, однако, как правило, находился кто-то из односельчан, кто его выдавал, главу колхоза арестовывали, а село оказывалось на грани вымирания. В случае Великого Хутора все крестьяне были едины.

Фильм "Яков" подавался на питчинг Госкино в 2017 году, однако тогда финансирования от государства не получил. На питчинге, проведенном в августе 2019 года, лента Трофименко получила господдержку, однако после смены власти результаты питчинга были пересмотрены и "Яков" лишился господдержки. Фильм может подаваться на питчинг Госкино три раза. Таким образом, у "Якова" остался только один шанс на получение господдержки.

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