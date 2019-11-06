Белорусское госТВ троллит премьера РФ Медведева: "Как говорят в известном городе, где Дмитрий Анатольевич вряд ли когда-то побывает, это две большие разницы". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь в передаче шла о реакции Медведева на интервью президента Беларуси Александра Лукашенко казахстанским журналистам, в котором беларусский лидер заявил, что все прокатившиеся по территории страны войны "были не нашими". Медведев заявил на это, мол, странно слышать такие слова - эти войны для Беларуси не чужие и нельзя бросать тень на подвиг предков.

"Чужие войны и подвиг предков - это, как говорят в известном городе, где Дмитрий Анатольевич, врядли когда-то побывает, две большие разницы", - сказал Семченко, намекая на украинскую Одессу, - "Память о подвигах свята. Только звезду Героя Советского Союза получили почти полтысячи белорусов, поэтому постараюсь очень быстро ликвидировать исторические пробелы в правительстве России...".

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