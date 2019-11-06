Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
06.11.19 12:49

Белорусское госТВ троллит премьера РФ Медведева: "Как говорят в известном городе, где Дмитрий Анатольевич вряд ли когда-то побывает, это две большие разницы". ВИДЕО

Ведущий белорусского государственного телеканала ОНТ Дмитрий Семченко в передаче "Будет дополнено..." объяснил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву почему Беларусь не хочет быть "разменной монетой" в российской политике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь в передаче шла о реакции Медведева на интервью президента Беларуси Александра Лукашенко казахстанским журналистам, в котором беларусский лидер заявил, что все прокатившиеся по территории страны войны "были не нашими". Медведев заявил на это, мол, странно слышать такие слова - эти войны для Беларуси не чужие и нельзя бросать тень на подвиг предков.

"Чужие войны и подвиг предков - это, как говорят в известном городе, где Дмитрий Анатольевич, врядли когда-то побывает, две большие разницы", - сказал Семченко, намекая на украинскую Одессу, - "Память о подвигах свята. Только звезду Героя Советского Союза получили почти полтысячи белорусов, поэтому постараюсь очень быстро ликвидировать исторические пробелы в правительстве России...".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Беларусь никогда не станет частью России. У Путина нет повода даже плохо в нашу сторону смотреть. Чего против нас воевать? - Лукашенко. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100