Только идиоты могут поверить, что Луценко, который не убежал от Януковича и прошел два Майдана, уедет из Украины, - экс-глава ГПУ. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии "Сніданку з 1+1".

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Луценко прокомментировал слухи о том, что он с женой собирается покинуть Украину. По его словам, слухи родились из-за экс-нардепа Сергея Лещенко.

"Только такие идиоты, как он (Лещенко. – Ред.) могут поверить, что Луценко, который не убежал от Януковича, прошел два Майдана, сын которого пошел добровольцем в 2014 году на фронт, куда-то уедет из нашей страны", - заявил ексгенпрокурор.

"Я был и остаюсь украинцем и убеждения свои не меняю, в зависимости от должностей или власти", - уточнил он.

Также Луценко рассказал о состоянии жены.

"Она перенесла серьезную проблему с сердцем и сейчас не может полностью работать с полной отдачей", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий

Бывший генпрокурор рассказал о своих планах на будущее.

"Дальше я собираюсь организовать фонд поддержки украинской книги. Буду читать и пропагандировать чтение и помогать тем, кто пишет умные книжки. А Ирина после определенной медицинской реабилитации, очевидно будет заниматься тем, чем занималась до депутатства – своим небольшим семейным бизнесом", - рассказал Луценко.

Жить Луценко планирует где и раньше, в поселке Стоянка на Киевщине, вместе с женой, младшим сыном Виталием, собакой и котом.

Напомним, 4 ноября нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья.