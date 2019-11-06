Подозреваемого в убийстве 14-летней одесситки подростка арестовали без права залога. ВИДЕО

Об этом сообщил отдел коммуникации Национальной полиции в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Cуд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без альтернативы залога.

Ему сообщено о подозрении по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

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Напомним, 3 ноября в Одесской области обнаружено тело пропавшей накануне 14-летней жительницы Одессы.

О том, что дочь днем ушла с друзьями гулять и не вернулась, полицейским 2 ноября вечером сообщила ее мать. На поиски был ориентирован весь личный состав полиции. Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили направление движения подростка, а также разыскали и опросили лиц, с которыми она проводила время.

Те рассказали, что все вместе отдыхали за пределами города, а потом она куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные друзья разъехалась по домам. Поиски продолжались всю ночь. Утром ее тело без признаков жизни было найдено в лесополосе.

Причиной смерти девочки стало удушение.