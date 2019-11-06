Компании, связанные с предыдущей властью, имели колоссальный доступ к гособоронзаказу. Нужно его рассекретить, - Абромавичус. ВИДЕО

"Проблемы, на самом деле, существуют на всех (оборонных. - Ред.) предприятиях. Проблемы глубокие, в основном финансово-управленческого подхода, в том числе, и "благодаря" предыдущему руководству. Часть компаний "Укроборонпрома" в государственном оборонном заказе постоянно падает, в то время как приватная часть увеличивается", - сказал он в среду в Харькове на совещании по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром" с участием президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Абромавичус указал, что большая часть гособоронзаказа, которую заняли частные предприниматели, отходила к "компаниям, связанным с прошлыми политиками".

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"К сожалению, большая часть государственного оборонного заказа отходила к компаниям, связанным с прошлыми политиками. Мы их имена знаем, правоохранительные органы, считаю, должны расследовать это преступление против страны. Нужно рассекретить счета гособоронзаказа", - пожаловался Абромавичус.

Отвечая на вопрос президента Зеленского, почему "мы боимся говорить фамилии", Абромавичус сказал: "Мы знаем, что лица, приближенные к принятию решений в ОПК, включая руководителей профильного комитета Верховной Рады. Есть компания "Украинская бронетехника", возможно, "Богдан", компания "Ленинская кузня", некоторые другие, которые имели колоссальный доступ к гособоронзаказу за счет, как говорится, компаний "Укроборонпрома", который не получали за это".