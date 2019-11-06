Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
06.11.19 15:02

Если СМИ в течение 3 лет является убыточным, есть шанс применения санкций, - нардеп Ткаченко анонсировал "финансовый фэйр-плей" для масс-медиа. ВИДЕО

Фракция "Слуга народа" готовит законопроект о средствах массовой информации в Украине, одним из пунктов которого будет введение "финансового фейр-плей".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко на парламентских слушаниях о безопасности журналистов.

"Украина - едва ли не единственная страна в Европе, где подавляющее большинство частных СМИ являются убыточными. Это создает подозрение того, что владельцы влияют на журналистов. В футболе, в УЕФА вот уже 10 лет действует принцип так называемого фейр-плей. Условно говоря - сколько зарабатываешь, столько и тратишь. Если, например, в течение трех лет СМИ является постоянно убыточным, наверное, есть шанс применения определенных санкций", - сказал Ткаченко.

По его словам, законопроект будет представлен до конца года.

"Да, возможно, у нас будет меньше ярких шоу, нескончаемых сериалов, нескончаемых информационных каналов, но это будет честный бизнес и также честно все журналисты будут получать зарплату не в конвертах и платить налоги", - подытожил депутат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ГПУ могут создать подразделение для расследования преступлений против журналистов, - нардеп Ткаченко

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100