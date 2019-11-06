За 2 года в Украине задокументированы 96 нападений и случаев запугивания журналистов, - ООН. ВИДЕО

Об этом заявила глава миссии Матильда Богнар во время парламентских слушаний "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"С ноября 2017 мы задокументировали 96 нападений и актов запугивания журналистов, блогеров, медийщиков, общественных и политических активистов. С 2015 года мы задокументировали, по меньшей мере, три фатальных нападения на представителей медиа", - отметила она.

Среди резонансных дел Богнар вспомнила о смертельном нападении на журналиста-расследователя Вадима Комарова, убийстве Павла Шеремета и Олеся Бузины.

"Чрезвычайно важно обеспечить эффективное расследование и классификацию соответствующих преступлений против медийщиков. Еще одно опасение - это отсутствие действий полиции на подобные атаки", - подчеркнула глава Мониторинговой миссии ООН.

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В свою очередь директор представительства неправительственной организации Freedom House в Украине Мэтью Шааф также констатировал "очень слабый" прогресс в расследовании таких дел.

"Надо говорить и о том, каким образом защищать тех людей, которые не имеют непосредственно журналистской аккредитации, однако выполняют журналистскую работу. Хотел бы также порекомендовать, чтобы журналисты и СМИ рассматривали возможность солидарности и совместного участия в решении других проблем", - отметил он.

Шааф отметил, что кроме вопроса физической безопасности журналистов есть проблемы самоцензуры, попыток контроля работы представителей СМИ, а также случаи политического давления на журналистов.

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