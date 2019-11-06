Мужчина в Киеве открыл огонь из автомата по соседям, которые пришли просить его заплатить за коммуналку. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, информация об инциденте появилась в Фейсбук-сообществе Типичный Киев.

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Также в сообществе опубликовали текст, в котором якобы объясняется предыстория инцидента.

В свою очередь, в Нацполиции Киева отметили: "В милицию поступило сообщение о стрельбе в Святошинском районе столицы, на улице Чаадаева.

На указанный адрес выехал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

На месте происшествия полицейские установили, что между двумя соседями, проживающих в одном подъезде дома возник конфликт. В результате инцидента один человек выстрелил другому дважды в ногу и 40-летний мужчина и был госпитализирован. 48-летний мужчина, который совершил выстрелы задержан.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения".