Наемники РФ в районе Станицы Луганской остаются на своих позициях с оружием, переодевшись в гражданское, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом Порошенко написал он на своей странице в Facebook по итогам поездки в зону разведения войск, передает Цензор.НЕТ.

"С моста в Станице Луганской видно позиции боевиков. Хотел сам убедиться, что разведение произошло не только с украинской стороны. Однако после общения с военными и местными жителями понял - на самом деле на той стороне боевики только переоделись в гражданское, и до сих пор с оружием остаются на позициях", - отметил Порошенко.

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Порошенко подчеркнул, что продолжает отстаивать необходимость полного вывода российских войск из оккупированных районов и восстановления контроля Украины над государственной границей.

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Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.