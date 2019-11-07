По факту взрыва автомобиля директора фармфирмы Игоря Сало открыто уголовное производство: погибший Ерченко был работником полиции охраны. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве Виктора Нечитайло, в результате взрыва погиб работник полиции охраны, который осуществлял физическую охрану предпринимателя в соответствии с договором. Также в лечебных учреждениях находится предприниматель и его водитель.

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"В ходе первоочередных мероприятий было установлено, что к автомобилю сзади подъехал мотоциклист, положил на крышу автомобиля взрывное устройство, уехал и скорее всего привел в действие этот взрывное устройство. Сейчас следствием рассматривается несколько версий совершения этого уголовного преступления, однако приоритетной является - предпринимательская деятельность потерпевшего 57-летнего мужчины", - сообщил Виктор Нечитайло.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишении свободы или пожизненное заключение. Сейчас проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к этому уголовному преступлению.

Напомним, в Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охранник Ерченко погиб, двое пассажиров, в том числе сам бизнесмен, получили ранения.