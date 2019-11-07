Волонтеров не допускают в зону разведения сил возле Золотого-4, - волонтер Воронкова. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире 5 канала.

По ее словам на постах Нацгвардии перед Золотым пропускают только людей с местной пропиской.

Воронкова заявила о том, что кроме трех мест определенных для разведения сил - Золотое-4, Петровское и Станица Луганская, которые обозначены как "желтая зона" (повышеной опасности) объявления о том, что такой же режим (желтой зоны) вводится в населенных пунктах Геевка и Передельское, в которых никакого разведения сил пока не планируется.

По ее словам, возле Геевки есть ТЭЦ и "которая находится на нашей стороне и мы прекрасно знаем ситуацию, что та сторона нам платит за электроэнергию".

По ее словам, если мы проводим разведение и ТЭЦ останется в серой зоне, то возникает вопрос, "а кто кому теперь будет платить за электроэнергию".

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