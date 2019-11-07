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07.11.19 21:57

Волонтеров не допускают в зону разведения сил возле Золотого-4, - волонтер Воронкова. ВИДЕО

Председатель ОО "Волонтерская сотня Доброволя" Наталья Воронкова заявила о том, что волонтеров не допускают к украинским войскам в Золотом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире 5 канала. 

По ее словам на постах Нацгвардии перед Золотым пропускают только людей с местной пропиской. 

Воронкова заявила о том, что кроме трех мест определенных для разведения сил - Золотое-4, Петровское и Станица Луганская, которые обозначены как "желтая зона"  (повышеной опасности)  объявления о том, что такой же режим (желтой зоны) вводится в населенных пунктах Геевка и Передельское, в которых никакого разведения сил пока не планируется.  

По ее словам, возле Геевки есть ТЭЦ и "которая находится на нашей стороне и мы прекрасно знаем ситуацию, что та сторона нам платит за электроэнергию".

По ее словам, если мы проводим разведение и ТЭЦ останется в серой зоне, то возникает вопрос, "а кто кому теперь будет платить за электроэнергию".

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