"Люди попрятались. Они не поняли, что это шутка": "Прямой" показал постановочный "захват" телеканала, не предупредив гостей в студии. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Youtube-канал "Прямого".
Сразу после того, как вооруженные люди "ворвались" в студию ведущий Мыкола Вересень упал на пол.
"Стоять всем! Всем спокойно! Где Вересень? Где Вересень, я спрашиваю? Мыкола? Живой?" - кричал один из "захватчиков".
Затем "захватчики" сделали селфи с ведущими и убежали.
Все это происходило во время телемарафона "Наступление на свободу слова".
Отметим, что во время "захвата" студии гости программы сидели на своих местах, а зрители явно не поняли, что это инсценировка и с перепуга начали прятаться за барьеры.
В комментариях под данным видео люди, не стесняясь в своих выражениях, осудили данное шоу.
Напомним, ранее у собственника телеканала "Прямой" Владимира Макеенко правоохранители провели обыски.