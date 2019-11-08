Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
08.11.19 09:21

"Люди попрятались. Они не поняли, что это шутка": "Прямой" показал постановочный "захват" телеканала, не предупредив гостей в студии. ВИДЕО

Вечером 7 ноября во время эфира в студию телеканала "Прямой" ворвались несколько человек в масках, камуфляже и с оружием в руках, имитируя "захват" телеканала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Youtube-канал "Прямого".

Сразу после того, как вооруженные люди "ворвались" в студию ведущий Мыкола Вересень упал на пол.

"Стоять всем! Всем спокойно! Где Вересень? Где Вересень, я спрашиваю? Мыкола? Живой?" - кричал один из "захватчиков".

Затем "захватчики" сделали селфи с ведущими и убежали.

Все это происходило во время телемарафона "Наступление на свободу слова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко обратился к Зеленскому из-за обыска у владельца "Прямого" Макеенко: "Это именно тот случай, который требует его вмешательства"

Отметим, что во время "захвата" студии гости программы сидели на своих местах, а зрители явно не поняли, что это инсценировка и с перепуга начали прятаться за барьеры.

В комментариях под данным видео люди, не стесняясь в своих выражениях, осудили данное шоу.

Напомним, ранее у собственника телеканала "Прямой" Владимира Макеенко правоохранители провели обыски.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100