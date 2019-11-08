Помощник Зеленского Шефир посещал киевский офис Коломойского, - "Схемы". ВИДЕО

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", передает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, Шефир приезжал в офис Коломойского 28 октября поздно вечером на служебном автомобиле Государственного управления делами. Через час после приезда Шефира, офисный центр оставил также кортеж, которым пользуется Коломойский.

В комментарии журналистам Шефир сначала утверждал, что встречался там не с олигархом, а с другим человеком. Шефир отметил, что был там в делах студии "Квартал 95", а не из-за вопроса деятельности президента Зеленского.

"Я не штатный работник, я - внештатный помощник президента, и остаюсь работать еще в студии "Квартал 95". Я работаю там. Считаюсь там. А как вы хотели? Мне с чего же жить надо. Надо зарплату получать", - заявил он.

Позже Шефир все же признал, что в тот вечер он встречался в офисе в центре Киева именно с Коломойским.

Коломойский в комментарии журналистам не стал признавать, что первый помощник президента приезжал именно к нему.

"Он ко мне в офис не приезжал. Он приезжал к товарищу Миндичу. А я его встретил в прихожей ... Да, минута, "привет-пока". Он приезжал в вопросах "квартальных". Я не веду эти вопросы. Вот они там, насколько я знаю, согласовывали планы на следующий год. Пакет", - рассказал олигарх.

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