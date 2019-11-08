"Прекрати убивать украинских солдат, скотина", - Бутусов дал Шуфричу и Медведчуку тезисы для переговоров с Путиным. ВИДЕО

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в споре с Нестором Шуфричем во время эфира программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Выступления Нестора Шуфрича на украинском телевидении - это, для меня, всегда такой мастер-класс о том, как Россия ведет информационную войну в Украине. Это классический и очень четкий случай - все видно. Нужно напомнить - лидер партии Нестора Шуфрича регулярно ездит в Москву. Перед выборами по всем российским каналам показывают, как он встречается с Путиным, с правительством российским. Ему даются комплименты и Россия в информационном поле расскручивает партию Нестор Шуфрича. Путин дал деньги для покупки Медведчуком трех телеканалов...И на телеканале "НАШ", который ему принадлежит, Зеленского мочат каждый день... Гибкая, многоуровневая стратегия - там они пророссийская партия, здесь - они за то, чтобы все было в Украине. Один телеканал говорит: "Зеленский - исчадие ада", а здесь он говорит - мы щиро поддерживаем президента. Он молодец... Нестор Иванович, вы Медведчуку должны сказать, что когда он в Москву уедет к Путину, пусть он не сидит, как зайчик, и со всем соглашается, а скажет: "Путин, из-за тебя... Ты посылаешь туда своих солдат... Прекрати убивать украинских солдат, скотина", - сказал Бутусов Шуфричу.

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